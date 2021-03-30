Премьеры Венгрии и Польши обсудят новый альянс с лидером итальянской "Лиги"

Премьер-министры Венгрии и Польши встретятся в четверг с лидером итальянской правой партии "Лига" Маттео Сальвини для переговоров о формировании европейского политического альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Переговоры Виктора Орбана, Матеуша Моравецкого и Маттео Сальвини состоятся в Будапеште.

Они обсудят создание альянса с участием "Лиги", правящей венгерской партии Орбана "Фидес" и правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS).

Орбан ранее говорил, что намерен создать альянс с партиями-единомышленниками и новую фракцию в Европарламенте с консервативными политическими силами.

18 марта партия "Фидес" заявила о прекращении членства в Европейской народной партии, которая является крупнейшей политической партией Европы.

Перед этим Орбан заявил о выходе своей партии "Фидес" из фракции ЕНП в Европарламенте. Это произошло в считанные минуты после того, как ЕНП поддержала изменения в свои правила, которые позволили бы им выгнать "Фидес" из своих рядов.

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