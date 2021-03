Партія Орбана війшла з групи ЄНП в Європарламенті, поки її звідти не вигнали

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про вихід його партії "Фідес" з групи Європейської народної партії після ухвалення змін до її правил, які б дозволили виключити "Фідес".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Лист Віктора Орбана до лідера ЄНП був оприлюднений майже одразу після того, як з’явилась інформація про результати голосування - зміни підтримали більшістю у 84 голоси.

Нові правила призупинення повноважень членів групи мають дозволити ЄНП виключити зі своїх лав увесь "Фідес", а не окремих депутатів.

"Зміни до правил групи ЄНП є явно ворожим кроком проти "Фідес" та наших виборців. Обмежуючи можливість наших європарламентарів виконувати свої обов’язки як обраних членів Європарламенту позбавляє угорських виборців їхніх демократичних прав… Тому керівний орган "Фідеса" вирішив негайно вийти з групи ЄНП", - йдеться у ньому.

We will not let our MEPs be silenced or limited in their capacity to represent our voters. Tackling the pandemic and saving lives remains our number one priority. Therefore, following the adoption of new rules in the @EPPGroup, #Fidesz has decided to leave the Group. pic.twitter.com/WSx1PmtKQ8