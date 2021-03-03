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Партія Орбана війшла з групи ЄНП в Європарламенті, поки її звідти не вигнали

Середа, 3 березня 2021, 12:42

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про вихід його партії "Фідес" з групи Європейської народної партії після ухвалення змін до її правил, які б дозволили виключити "Фідес".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Лист Віктора Орбана до лідера ЄНП був оприлюднений майже одразу після того, як з’явилась інформація про результати голосування - зміни підтримали більшістю у 84 голоси.  

Нові правила призупинення повноважень членів групи мають дозволити ЄНП виключити зі своїх лав увесь "Фідес", а не окремих депутатів. 

"Зміни до правил групи ЄНП є явно ворожим кроком проти "Фідес" та наших виборців. Обмежуючи можливість наших європарламентарів виконувати свої обов’язки як обраних членів Європарламенту позбавляє угорських виборців їхніх демократичних прав… Тому керівний орган "Фідеса" вирішив негайно вийти з групи ЄНП", - йдеться у ньому.

Наразі невідомо, як далі буде діяти "Фідес" у Європарламенті - незалежно, чи приєднається до іншої фракції.

Відносини "Фідес" та ЄНП довгий час були непростими через нападки офіційних осіб "Фідес" на лідерів і політику ЄНП, а також через побоювання з приводу верховенства закону в Угорщині. 

"Фідес" була відсторонена від членства в ЄНП з березня 2019 року, але її депутати Європарламенту досі залишалися частиною групи ЄНП в Європейському парламенті, попри спроби деяких членів-центристів їх вигнати.

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