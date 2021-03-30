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Туреччина заявила про початок випробувань власної вакцини від коронавірусу

Вівторок, 30 березня 2021, 12:29

Туреччина готується почати першу стадію випробувань власної інтраназальної вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu, про це сказав міністр промисловості й технологій Мустафа Варанк.

Вакцину розробляють турецькі науковці у співпраці з інститутом нанотехнологій Nanografi, що знаходиться в Анкарі. Очікується, що вакцина у такій формі буде ефективнішою і що її можливо буде модифікувати, якщо вірус згодом мутує і стане більш стійким. 

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За його словами, доклінічні етапи досліджень успішно завершилися і невдовзі почнеться перший етап клінічних випробувань на людях.

"Коли усі етапи клінічних випробувань успішно завершаться, ми плануємо почати використовувати вакцину у цьому році", - цитує його агентство.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму виступі на онлайн-засіданні ООН щодо ситуації з коронавірусом вже заявив, що майбутня турецька вакцина буде максимально доступною у всьому світі. 

Туреччина дотепер використовувала вакцини проти COVID-19, розроблені китайською Sinovac.

25 березня Анкара заявила, що почала переговори про придбання російського "Спутника V".

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