Туреччина заявила про початок випробувань власної вакцини від коронавірусу

Туреччина готується почати першу стадію випробувань власної інтраназальної вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu, про це сказав міністр промисловості й технологій Мустафа Варанк.

Вакцину розробляють турецькі науковці у співпраці з інститутом нанотехнологій Nanografi, що знаходиться в Анкарі. Очікується, що вакцина у такій формі буде ефективнішою і що її можливо буде модифікувати, якщо вірус згодом мутує і стане більш стійким.

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За його словами, доклінічні етапи досліджень успішно завершилися і невдовзі почнеться перший етап клінічних випробувань на людях.

"Коли усі етапи клінічних випробувань успішно завершаться, ми плануємо почати використовувати вакцину у цьому році", - цитує його агентство.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму виступі на онлайн-засіданні ООН щодо ситуації з коронавірусом вже заявив, що майбутня турецька вакцина буде максимально доступною у всьому світі.

Туреччина дотепер використовувала вакцини проти COVID-19, розроблені китайською Sinovac.

25 березня Анкара заявила, що почала переговори про придбання російського "Спутника V".