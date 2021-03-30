Турция заявила о начале испытаний собственной вакцины от коронавируса

Турция готовится начать первую стадию испытаний собственной интраназальной вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu, об этом сказал министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Вакцину разрабатывают турецкие ученые в сотрудничестве с институтом нанотехнологий Nanografi, что находится в Анкаре. Ожидается, что вакцина в такой форме будет эффективной и ее можно будет модифицировать, если вирус впоследствии мутирует и станет более устойчивым.

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По его словам, доклинические этапы исследований успешно завершились и вскоре начнется первый этап клинических испытаниях на людях.

"Когда все этапы клинических испытаний успешно завершатся, мы планируем начать использовать вакцину в этом году", - цитирует его агентство.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на онлайн-заседании ООН по ситуации с коронавирусом уже заявил, что будущая турецкая вакцина будет максимально доступной во всем мире.

Турция до сих пор использовала вакцины против COVID-19, разработанные китайской Sinovac.

25 марта Анкара заявила, что начала переговоры о приобретении российского "Спутника V".