Ердоган розраховує на завершення вакцинації в Туреччині у травні-червні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання на те, що процес вакцинації від коронавірусної інфекції в країні завершиться в травні-червні цього року.

Про це турецький лідер заявив журналістам після п'ятничної молитви в Стамбулі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

"Ми розраховуємо, що вакцинація завершиться в травні або червні, і до літа ми зможемо, нарешті, повернутися до нормального життя", - сказав Ердоган.

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"Ми чекаємо з Китаю 50 мільйонів доз вакцини. З Німеччини доставлено 1,5 млн доз вакцини BioNTech. Тривають переговори і з російською стороною. Як тільки вакцина прибуде і з Росії, ситуація в країні ще більше покращиться", - додав турецький президент.

Туреччина з 14 січня зробила 14,6 мільйона щеплень, причому 8,2 мільйона осіб отримали першу дозу, пише Reuters.

Туреччина дотепер використовувала вакцини проти COVID-19, розроблені китайською Sinovac.

У четвер Туреччина заявила, що почала переговори про придбання російського "Спутника V".

Ердоган заявив в п'ятницю, що він нагадав міністру закордонних справ Китаю під час переговорів в Анкарі в четвер, що Туреччина розраховує отримати 50 мільйонів доз вакцини від Sinovac відповідно до угоди між двома країнами.