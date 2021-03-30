В ЄС закликали звільнити засуджену в Криму за "шпигунство" пенсіонерку

Європейський союз закликав Росію та незаконну владу окупованого Крису звільнити засуджених до тюремних термінів кримчан.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Нещодавні тривалі засудження Меджита Аблямітова та Галини Довгополої та затримання Владислава Єсипенка, фрілансера "Радіо Свобода", ілюструють страшну ситуацію з правами людини в Криму, незаконно анексованого Росією. Ми засуджуємо ці дії та закликаємо негайно звільнити їх", - написав Маасікас у Twitter.

Recent lengthy sentencing of Medzhit Ablyamitov & Halyna Dovhopola & detention of Vladislav Yesypenko, a RFE/RL freelancer, illustrate the dire human rights situation in Crimea, illegally annexed by 🇷🇺. We condemn these actions & call for immediate release. #CrimeaIsUkraine — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 30, 2021

29 березня суд окупантів визнав жительку Севастополя Галину Довгополу винною у державній зраді і засудив її до 12 років позбавлення волі.

Окупанти заявили, що уродженка м. Бахчисарай, 1955 року народження, нібито за завданням Головного управління розвідки Міноборони України збирала відомості про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту.

24 березня Кіровський районний суд в окупованому Криму засудив до 6 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік кримчанина Меджита Аблямітова – його звинувачували в участі в кримськотатарському батальйоні.

16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала росіянина Володимира Єсипенка, який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.

Служба зовнішньої розвідки України назвала заяви ФСБ про затримання нібито "українського агента" пропагандистською акцією, якою створюється потрібний Кремлю фон для "святкування" роковин окупації Криму.