В ЄС закликали звільнити засуджену в Криму за "шпигунство" пенсіонерку

Європейський союз закликав Росію та незаконну владу окупованого Крису звільнити засуджених до тюремних термінів кримчан.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Нещодавні тривалі засудження Меджита Аблямітова та Галини Довгополої та затримання Владислава Єсипенка, фрілансера "Радіо Свобода", ілюструють страшну ситуацію з правами людини в Криму, незаконно анексованого Росією. Ми засуджуємо ці дії та закликаємо негайно звільнити їх", - написав Маасікас у Twitter.

Recent lengthy sentencing of Medzhit Ablyamitov & Halyna Dovhopola & detention of Vladislav Yesypenko, a RFE/RL freelancer, illustrate the dire human rights situation in Crimea, illegally annexed by 🇷🇺. We condemn these actions & call for immediate release. #CrimeaIsUkraine