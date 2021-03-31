У Франції виявили новий мутований штам, ймовірно більш заразний 

У столичному регіоні Франції виявили штам коронавірусу з новими змінами, які можуть зробити його більш заразним і зменшити чутливість до вакцин.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це заявили в університетській мережі лікарень AP-HP, що обслуговує Париж та його околиці.

Штам умовно назвали Андрі-Мондор, за назвою лікарні, де його зафіксували вперше - у місті Кретей, що на південному сході від Парижа, та дали кодову назву 19B/501Y.

Лікарі вважають, що цей штам вже активно циркулює в країні. Дані секвенування геному вірусу свідчать, що це 1,8% від усіх циркулюючих штамів у Франції, принаймні серед тих зразків, які досліджувалися.

У штаму виявили 18 мутацій, з яких 7 або 8 - білка, з якого складається "шип" вірусу і який відіграє ключову роль у здатності вірусу проникати в організм. Серед цих мутацій у тому числі є зміни, що вказують на ймовірно більшу заразність вірусу.

Лікарня, де вперше зафіксували цей варіант, продовжує досліджувати його особливості та стійкість до вакцин.

Агентство громадського здоров’я Франції класифікувало його як такий, що варто відстежувати.

Нагадаємо, раніше у Франції виявили ще один новий штам - у пацієнтів з регіону Бретань з симптомами Covid-19, але чиї ПЛР-тести яких були негативними.