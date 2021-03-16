У Франції виявили новий варіант коронавірусу

У французькому регіоні Бретань виявили новий варіант коронавірусу SARS-CoV2 , наразі тривають дослідження, щодо складності його проявів і здатності до поширення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Органи охорони здоров’я виявили у Бретані кілька випадків пацієнтів із симптомами Covid-19, але чиї ПЛР-тести яких були негативними.

Йдеться про кластер в лікарняному центрі Ланніон (Кот-д'Армор). 13 березня там було виявлено 79 випадків, у тому числі 8 випадків нового варіанту. Аналізи, проведені Інститутом Пастера, виявили "новий варіант (...), що має дев'ять мутацій в області, що кодує білок S".

Зараз у Франції побоюються, що це невпізнаваний варіант і що його поширення не буде помічено.

Дослідження ще не підтвердили, що варіант є більш заразним або небезпечним, ніж "звичайний" варіант.

"Перші аналізи цього нового варіанту не дозволяють дійти висновку ні про серйозність, ні про підвищену заразність в порівнянні з початковим вірусом", - повідомили в МОЗ Франції, але дослідження тривають.

Органи охорони здоров'я Франції вже передали дані про новий варіант в міжнародні органи охорони здоров'я.