Заарештований в Італії військовий продавав секрети НАТО росіянам за 5 тисяч євро

Італійський військовослужбовець, заарештований за підозрою в шпигунстві на користь Росії, продавав інформацію не тільки про Італію, але і про НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Corriere della Sera.

Капітан фрегата ВМФ, звинувачений у продажу конфіденційних документів, перебуває під вартою. За передачу документів російському військовослужбовцю він мав отримати 5000 євро.

Вивчення матеріалів, вилучених у квартирі військового, вже показало, що, крім італійських документів, він передавав надсекретні документи НАТО, тим самим наражаючи на небезпеку не тільки національну безпеку, а й безпеку інших країн.

За даними видання, перша інформація про підозри щодо нього надійшла кілька місяців тому з агентства внутрішньої безпеки, і з цього моменту за ним почали стежити.

Нагадаємо, співробітники сил безпеки Італії затримали італійського та російського військовослужбовців в рамках розслідування справи про шпигунство.

Арешти були проведені відразу після таємної зустрічі двох військовослужбовців. Обох заарештували на місці злочину після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму.

Російського військового видворять з Італії, оскільки він має дипломатичний статус.