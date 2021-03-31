Арестованный в Италии военный продавал секреты НАТО россиянам за 5000 евро
Итальянский военнослужащий, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России, продавал информацию не только об Италии, но и о НАТО.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Corriere della Sera.
Капитан фрегата ВМФ, обвиненный в продаже конфиденциальных документов, находится под стражей. За передачу документов российскому военнослужащему он должен был получить 5000 евро.
Изучение материалов, изъятых в квартире военного, уже показало, что, кроме итальянских документов, он передавал сверхсекретные документы НАТО, тем самым подвергая опасности не только национальную безопасность, но и безопасность других стран.
По данным издания, первая информация о подозрениях к нему поступила несколько месяцев назад из агентства внутренней безопасности, и с этого момента за ним начали следить.
Напомним, сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих в рамках расследования дела о шпионаже.
Аресты были проведены сразу после тайной встречи двух военнослужащих. Их арестовали на месте преступления после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.
Российского военного выдворят из Италии, поскольку он имеет дипломатический статус.