Арестованный в Италии военный продавал секреты НАТО россиянам за 5000 евро

Итальянский военнослужащий, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России, продавал информацию не только об Италии, но и о НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Corriere della Sera.

Капитан фрегата ВМФ, обвиненный в продаже конфиденциальных документов, находится под стражей. За передачу документов российскому военнослужащему он должен был получить 5000 евро.

Изучение материалов, изъятых в квартире военного, уже показало, что, кроме итальянских документов, он передавал сверхсекретные документы НАТО, тем самым подвергая опасности не только национальную безопасность, но и безопасность других стран.

По данным издания, первая информация о подозрениях к нему поступила несколько месяцев назад из агентства внутренней безопасности, и с этого момента за ним начали следить.

Напомним, сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих в рамках расследования дела о шпионаже.

Аресты были проведены сразу после тайной встречи двух военнослужащих. Их арестовали на месте преступления после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

Российского военного выдворят из Италии, поскольку он имеет дипломатический статус.