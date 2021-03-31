Поліція Італії підтвердила арешт італійського та російського військових за шпигунство

Поліція Італії підтвердила затримання італійського та російського військовослужбовців, підозрюваних у шпигунстві.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті поліції.

За офіційною інформацією, Група спеціальних операцій (Carabinieri del Ros) під керівництвом прокуратури Риму у вівторок ввечері заарештувала капітана фрегата ВМФ Італії і офіцера Збройних сил Росії, акредитованого при посольстві РФ в Римі.

"Обидва звинувачуються в тяжких злочинах, пов'язаних зі шпигунством і державною безпекою", - йдеться в заяві.

Відзначається, що операція проводилася в результаті тривалого розслідування агентства внутрішньої безпеки при активній підтримці Міністерства оборони Італії.

Арешти були проведені відразу після таємної зустрічі двох військовослужбовців. Обох заарештували на місці злочину після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму.

"За результатами офіційного розслідування офіцер був заарештований, в той час, як положення іноземного громадянина все ще оцінюється у зв'язку з його дипломатичним статусом", - відзначили в поліції.