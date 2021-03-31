Хорватия разрешит въезд привитым российской и китайской вакцинами

С 1 апреля начинает действовать новый режим пересечения границы Хорватии - в частности, въезд позволят привитым российской и китайской вакцинами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vecernji List.

"Для въезда в Хорватию будут необходимы быстрые тесты на антиген, признанные государствами-членами ЕС. Также можно будет въехать с сертификатом о прививках или сертификатом о COVID-19, который будет действовать в течение 180 дней, вместо 90, как было раньше", - сказал председатель Национального штаба гражданской защиты Давор Божинович.

"Мы приняли решение, что будем признавать сертификат прививок для тех вакцин, которые не зарегистрированы в ЕС, и это действует с 1 апреля", - заявил директор Центра общественного здоровья Хорватии Крунослав Чапак.

Он добавил, что у государств-членов есть опция самим определять, признавать сертификаты о вакцинации.

По словам Божиновича, власти Хорватии пошла на такой шаг в интересах туризма.

"Учитывая ограничительные меры в соседних странах, мы не ожидаем большого количества приезжих в Хорватию", - добавил он.

Как сообщалось, греческие власти обещают принимать все сертификаты о прививках, выданные Сербией, даже те, которые выданы для прививок вакцинами, что не были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.