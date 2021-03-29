Навіть російською і китайською вакцинами: Греція обіцяє визнавати паспорти щеплень Сербії

Грецька влада обіцяє приймати всі сертифікати про щеплення, видані Сербією, навіть ті, які видані для щеплень вакцинами, які не були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів.

Про це заявив міністр туризму Греції Харіс Теохаріс під час візиту до Белграда в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Теохаріс проводив переговори зі своєю сербською колегою Тетяною Матіч про те, як полегшити подорожі між двома країнами на майбутній літній сезон.

Під час спільної пресконференції обидва міністри домовились діяти на основі пропозицій ЄС та взаємно впроваджувати три протоколи в центрах Греції та Сербії.

"Значна частина сербів була вакцинована вакцинами, які не визнані в Європейському Союзі. Тим не менше, не існує підвищеного ризику будь-якої вакцини. Всі вакцини приймаються в Греції", - сказав Теохаріс.

Серби, які не були щеплені, для в'їзду до Греції повинні надати негативний ПЛР-тест.

Міністри також обговорили варіант прийому туристів, які могли б пред'явити документ, що засвідчує, що вони заразилися Covid-19 та одужали від нього.

Теохаріс також заявив, що грецький уряд вивчить можливість відкриття своїх кордонів із Сербією до православного Великодня, оскільки програма вакцинації "швидко прогресує".

Цього року сербські туристи зможуть в'їхати до Греції через два прикордонні пункти з Північної Македонії та три прикордонні пункти з Болгарії, додав він.