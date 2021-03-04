В Австрії провакцинують всіх жителів одного з районів через штам з Південної Африки

Австрійський регіон, який став кластером південноафриканського штаму коронавірусу, запропонує вакцинацію всьому дорослому населенню, незалежно від пріоритетних груп ..

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Європейський союз відправить 100 тисяч додаткових доз вакцин Pfizer-BioNTech в австрійський район Швац, регіон Тіроль, через поширення там південноафриканського штаму, який може стати серйозною перешкодою в боротьбі Європи з пандемією тому, що він більш заразний.

"Ми отримаємо 100 000 додаткових доз від ЄС для боротьби з поширенням в районі Швац", - сказав канцлер Австрії Себастьян Курц, додавши, що цей регіон є "одним з найбільших кластерів південноафриканського штаму в Європі".

Комісія міжнародних вчених, направлена ЄС, буде супроводжувати кампанію вакцинації в Шваці, щоб оцінити її ефективність в усуненні дуже заразного штаму.

"Наша мета - заблокувати цей великий кластер і просунутися до нуля зараження, наскільки це можливо", - сказав Курц, додавши, що він хотів би "викорінити цей варіант".

Кожному дорослому жителю району із загальною чисельністю населення близько 80 000 осіб буде запропонована вакцина, починаючи приблизно з 10 березня, в той час як район буде як і раніше перебувати на карантині, і тільки тим, у кого тест на Covid-19 буде негативним, буде дозволено покинути його.

Число активних випадків захворювання знизилося з більш ніж 200 кілька тижнів тому до менше ніж 100, в основному через карантин і масове тестування.

За неофіційними даними, штам з'явився в регіоні через групу чоловіків, які з'їздили в Південну Африку на щорічний відпочинок.