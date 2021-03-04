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До музею Лувру повернуть два експонати, вкрадені майже 40 років тому

Четвер, 4 березня 2021, 14:06

До музею Лувру повернуться два експонати - оздоблені золотом і сріблом шолом та елемент панцира епохи Ренесансу, викрадені майже 40 років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Елементи обладунку датуються серединою XVI сторіччя та належать до "елітних" - їхнім основним призначенням було демонструвати статус свого власника.

 

Музей отримав їх від родини Ротшильдів у 1922 році, а у 1983 році їх вкрали за досі нез’ясованих обставин. 

Обладунки "спливли" лише у січні 2021 року - експерт, якому у рамках процедури спадкування доручили оцінку власності однієї особи з Бордо, здогадався, з чим має справу, і повідомив про свої підозри агентству з боротьби із контрабандою об’єктів культурної спадщини (OCBC).

Його здогадки виправдалися після звіркою з бази даних, до якої вносять ретельний опис усіх вкрадених пам’яток. 

Прокуратура міста Бордо почала розслідування, щоб з’ясувати, як обладунки потрапили до останнього власника. 

Тим часом у Луврі святкують повернення пам’яток. "Я був переконаний, що одного дня вони "спливуть" - тому що це дуже унікальні речі. Але я і мріяти не міг про настільки позитивний сценарій - що їх знайдуть у Франції і що обидва об’єкти все ще разом",  - розповідає представник музею Філіп Мальгуйре. 

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