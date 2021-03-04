В музей Лувра вернут два экспоната, украденные почти 40 лет назад

В музей Лувра вернутся два экспоната - украшенные золотом и серебром шлем и элемент панциря эпохи Ренессанса, похищенные почти 40 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Элементы доспеха датируются серединой XVI века и относятся к "элитным" - их основным назначением было демонстрировать статус своего владельца.

Музей получил их от семьи Ротшильдов в 1922 году, а в 1983 году их украли при до сих пор невыясненных обстоятельствах.

Доспехи "всплыли" лишь в январе 2021 - эксперт, которому в рамках процедуры наследования поручили оценку собственности одного лица из Бордо, догадался, с чем имеет дело, и сообщил о своих подозрениях агентству по борьбе с контрабандой объектов культурного наследия (OCBC).

Его догадки оправдались после сверки с базой данных, куда вносят подробное описание всех украденных ценностей.

Прокуратура города Бордо начала расследование, чтобы выяснить, как доспехи попали к последнему владельцу.

Между тем в Лувре празднуют возвращение экспонатов. "Я был убежден, что однажды они "всплывут" - потому что это очень уникальные вещи. Но я и мечтать не мог о столь позитивном сценарии - что их найдут во Франции и что оба объекта все еще вместе", - рассказывает представитель музея Филипп Мальгуйре.