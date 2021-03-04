Експрем’єра Франції виправдали за звинуваченням щодо подій 25-річної давнини

Колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Балладур був виправданий у четвер, 4 березня, Судом Республіки, який судив його за підозрою у прихованому фінансуванні його невдалої президентської кампанії 1995 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"25 років потому Едуар Балладур нарешті виправданий ", заявив в кінці слухань один із його адвокатів Фелікс де Беллой, вітаючи" надзвичайно мотивоване рішення ".

Колишнього прем'єр-міністра звинуватили у створенні разом із тодішнім міністром оборони Франсуа Летаром систему незаконних зворотних комісій за основними контрактами на озброєння з Саудівською Аравією та Пакистаном, що мала на меті частково фінансувати його передвиборчу кампанію.

2 лютого прокурор вимагав року умовного покарання та штрафу в розмірі 50 000 євро проти Баладура, якому зараз 91 рік, за "співучасть" та "приховування" зловживання корпоративними активами.

З іншого боку, суд у всіх відношеннях задовольнив вимоги звинувачення проти Франсуа Леотара, якому 78 років. Підозри у прихованому фінансуванні кампанії Балладура з'явилися лише в 2010 році під час розслідування нападу в Карачі, Пакистан 2002 року, в якому загинуло одинадцять французьких співробітників Управління морського будівництва. "Зараз оцінено і визнано, що Едуар Балладур не несе відповідальності, навіть опосередкованої" в цій атаці, підкреслив де Беллой.

Колишній міністр оборони Франсуа Леотар був засуджений до двох років умовно та штрафу у розмірі 100 000 євро за "співучасть" у зловживанні корпоративними активами.