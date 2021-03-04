Экс-премьера Франции оправдали по обвинению о событиях 25-летней давности

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Балладур был оправдан в четверг, 4 марта, Судом Республики, который судил его по подозрению в скрытом финансировании его неудачной президентской кампании 1995 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"25 лет спустя Эдуард Балладур наконец оправдан", заявил в конце слушаний один из его адвокатов Феликс де Беллоу, приветствуя "чрезвычайно мотивированное решение".

Бывшего премьер-министра обвинили в создании вместе с тогдашним министром обороны Франсуа Летар систему незаконных обратных комиссий по основным контрактам на вооружение с Саудовской Аравией и Пакистаном, которая имела целью частично финансировать его предвыборную кампанию.

2 февраля прокурор требовал года условного наказания и штрафа в размере 50 000 евро против Баладура, которому сейчас 91 год, за "соучастие" и "сокрытие" злоупотребление корпоративными активами.

С другой стороны, суд во всех отношениях удовлетворил требования обвинения против Франсуа Леотара, которому 78 лет. Подозрения в скрытом финансировании кампании Балладура появились лишь в 2010 году во время расследования нападения в Карачи, Пакистан 2002 года, в котором погибло одиннадцать французских сотрудников Управления морского строительства. "Сейчас оценено и признано, что Эдуард Балладур не несет ответственности, даже опосредованной" в этой атаке, подчеркнул де Беллоу.

Бывший министр обороны Франсуа Леотар был приговорен к двум годам условно и штрафу в размере 100 000 евро за "соучастие" в злоупотреблении корпоративными активами.