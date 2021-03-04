У Німеччині двох чоловіків засудили за порушення санкцій ЄС проти РФ

Вищий земельний суд Гамбурга засудив двох чоловіків з Баварії до тюремних термінів за порушення збройового ембарго ЄС проти РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Головний підсудний, підприємець з Аугсбурга, винен у комерційному порушенні ембарго між ЄС та Росією. 41-річного чоловіка засудили до трьох років та дев'яти місяців. Крім того, з нього стягнуть майже вісім мільйонів євро, які російські замовники заплатили за 15 верстатів.

Фірма, якою володіє засуджений, зробила з 2015 по 2018 роки в цілому сім заборонених поставок двом компаніям в Єкатеринбурзі, при цьому підприємцю було відомо, що ці компанії не були "кінцевими одержувачами" обладнання.

За даними генеральної прокуратури, поставлене в РФ обладнання було придатним для використання у військовій сфері та включено в список товарів подвійного призначення. Вивезення до Росії товарів, які можуть хоча б частково використовуватися для військових цілей або призначені для певного військового кінцевого користувача, заборонене європейським збройовим ембарго відносно РФ.

40-річний співвідповідач з Мюнхена був засуджений до двох років умовно за сприяння. Як торговий представник німецької компанії в Росії, він також був винним у відмиванні грошей у двох випадках, оскільки прийняв комісійні платежі. 184 000 євро у нього мають конфіскувати, а сам чоловік має сплатити ще 150 000 євро як заставу за умовний строк.

Вирок ще не має юридичної сили і може бути оскаржений.