У Франції обговорюють COVID-перепустки для відкриття індустрії гостинності

Французький уряд обговорює з представниками індустрії гостинності умови, які дозволять знову відкритися барам і ресторанам, і не виключено введення спеціальних перепусток.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Цього тижня представники міністерства цифрових технологій Франції зустрілися з представниками індустрії гостинності, щоб систему відстеження QR-кодів для барів та ресторанів.

Клієнти будуть сканувати QR-код своїм смартфоном при вході, пов'язуючи місце перебування з додатком, який вже діє у Франції для відстеження контактів коронахворих. Вони будуть попереджені, якщо пізніше буде виявлено позитивний випадок.

Прем'єр-міністр Жан Кастекс сказав, що "ми, можливо, зможемо ослабити деякі обмеження" до середини квітня, "це наша чітка мета".

"Ми не стикаємося з ростом епідемії, і захворюваність серед літніх людей продовжує знижуватися", - сказав він, додавши, що вакцинація прискориться в найближчі тижні.

В даний час у Франції щодня реєструється понад 20 000 нових випадків COVID-19. Ресторани, бари, театри і музеї закриті по всій країні, з 18:00 діє комендантська година.

Минулого тижня президент Еммануель Макрон висловив ідею про введення цифрового COVID-пропуску, з яким можна було б відвідувати публічні місця. Люди можуть зберігати інформацію про своє здоров'я, будь то негативні результати тестів або вакцинації, в додатку і використовувати її для доступу до громадських місць.

Пропозиція викликала суперечки у Франції, і міністр охорони здоров'я Олів'є Веран висловився проти.

"Є технічні проблеми, яка програма ми використовуємо? Це (французький додаток для відстеження) TousAntiCovid? І є політичні та етичні питання. Що ми робимо з людьми, які не були вакциновані або які не могли бути вакциновані? ", - сказав він

Недавнє опитування показало, що 52 відсотки французів були проти введення COVID-перепустки. Подібний відсоток також був проти паспорта вакцинації.