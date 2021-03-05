Во Франции обсуждают COVID-пропуска для открытия индустрии гостеприимства

Французское правительство обсуждает с представителями индустрии гостеприимства условия, которые позволят вновь открыться барам и ресторанам, и не исключено введение специальных пропусков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На этой неделе представители министерства цифровых технологий Франции встретились с представителями индустрии гостеприимства, чтобы система отслеживания QR-кодов для баров и ресторанов.

Клиенты будут сканировать QR-код своим смартфоном при входе, связывая место пребывания с приложением, которое уже действует во Франции для отслеживания контактов коронавирусных больных. Они будут предупреждены, если позже будут выявлены положительные случаи.

Премьер-министр Жан Кастекс сказал, что "мы, возможно, сможем ослабить некоторые ограничения" до середины апреля, "это наша четкая цель".

"Мы не сталкиваемся с ростом эпидемии, и заболеваемость среди пожилых людей продолжает снижаться", - сказал он, добавив, что вакцинация ускорится в ближайшие недели.

В настоящее время во Франции ежедневно регистрируется более 20 000 новых случаев COVID-19. Рестораны, бары, театры и музеи закрыты по всей стране, с 18:00 действует комендантский час.

На прошлой неделе президент Эммануэль Макрон высказал идею о введении цифрового COVID-пропуска, с которым можно было бы посещать публичные места. Люди могут хранить информацию о своем здоровье, будь то негативные результаты тестов или вакцинации, в приложении и использовать ее для доступа к общественным местам.

Предложение вызвало споры во Франции, и министр здравоохранения Оливье Веран высказался против.

"Есть технические проблемы, какую программу мы используем? Это (французское приложение для отслеживания) TousAntiCovid? И есть политические и этические вопросы. Что мы делаем с людьми, которые не были вакцинированы или которые не могли быть вакцинированы?" - сказал он

Недавний опрос показал, что 52% французов были против введения COVID-пропуска. Подобный процент также был против паспорта вакцинации.