Посли G7 закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та КСУ

Посли країн "Групи семи" провели закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду до встановлення прозорих процесів відбору.

Про це йдеться у заяві послів у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Посли G7 у п’ятницю зустрілися з головами Верховного суду та Ради суддів і "підкреслили прагнення допомогти України у проведенні судової реформи, яка забезпечить неупереджене, незалежне, професійне, підзвітне та справедливе правосуддя для всіх українців".

G7 Ambassadors met the President of @supremecourt_ua and Head of Council of Judges today. Ambassadors underscored the G7’s commitment to helping 🇺🇦 with judicial reform that delivers impartial, independent, professional, accountable & equitable justice for all Ukrainians. 1/3