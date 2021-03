Послы G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и КСУ

Послы стран "Группы семи" призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда до установления прозрачных процессов отбора.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Послы G7 в пятницу встретились с председателями Верховного суда и Совета судей и "подчеркнули стремление помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев".

G7 Ambassadors met the President of @supremecourt_ua and Head of Council of Judges today. Ambassadors underscored the G7’s commitment to helping 🇺🇦 with judicial reform that delivers impartial, independent, professional, accountable & equitable justice for all Ukrainians. 1/3