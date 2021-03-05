ЄС погрожує Британії юридичними заходами через недотримання угоди про Brexit

Брюссель погрожує "дуже скоро" вдатися до юридичних механізмів через те, що Британія відкладає початок виконання частини угоди про Brexit - так званого протоколу щодо Північної Ірландії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це в інтерв’ю сказав єврокомісар Марош Шефчович, відповідальний за нагляд імплементації угоди.

За його словами, у Брюсселі були неприємно здивовані заявою британського уряду про те, що Лондон хоче продовжити перехідний період у правилах руху товарів між Північною Ірландією та рештою Британії, доки будуть напрацьовані постійні рішення.

Брюссель вважає, що Лондон таким одностороннім кроком відступає від своїх зобов’язань у рамках угоди.

Марош Шефчович в інтерв’ю Financial Times повідомив, що у Єврокомісії вже готують процедуру про порушення щодо Британії.

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"Ми вже працюємо над нею і все буде готово дуже швидко. Найточніший термін, який я можу озвучити - що це буде справді дуже скоро", - сказав він.

Тим часом прем’єр Британії Борис Джонсон запевняє, що йдеться просто про тимчасові технічні заходи, щоб запобігти суттєвим проблемам з рухом товарів.

"Я вважаю, що з доброю волею та здоровим глуздом усі ці технічні проблеми можна вирішити", - сказав він у коментарі в четвер.

У четвер Європарламент відмовився призначити дату голосування за торгівельну угоду між ЄС та Британією, протестуючи проти того, що Євросоюз вважає внесеними Лондоном односторонніми змінами до домовленостей про Brexit щодо Північної Ірландії.

Як відомо, Британія залишила Європейський Союз 31 січня 2020 року, і 1 лютого 2020 року набула чинності Угода про вихід, а перехідний період тривав до 31 грудня 2020 року.

Торгівельна угода між Лондоном і Брюсселем діє в режимі тимчасового застосування до ратифікації Європарламентом.

Нагадаємо, протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії передбачає збереження "прозорого" кордону між британською частиною острова та Ірландією: контроль між ЄС та Британією відбувається вже у портах Північної Ірландії. Відтак товари, що їдуть з решти Британії до Північної Ірландії та навпаки, тепер також проходять перевірку, що за перші місяці після Brexit створило проблеми з поставками.

Питання "прозорого" кордону на острові є надзвичайно чутливим питанням як частина мирної угоди, що поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії.

Компромісом щодо руху товарів після Brexit невдоволені "юніоністи" Північної Ірландії. Водночас "прозорий" кордон вважають життєво необхідним проірландські мешканці регіону, не бажаючи жорсткого кордону з Республікою Ірландія.