Європарламент на знак протесту відмовився встановити дату ратифікації угоди з Британією

У четвер Європарламент відмовився призначити дату голосування за торгівельну угоду між ЄС та Британією, протестуючи проти того, що Євросоюз вважає внесеними Лондоном односторонніми змінами до домовленостей про Brexit щодо Північної Ірландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікувалося, що керівники груп Європарламент призначать дату голосування в березні на засіданні в четвер.

Однак вони не зробили цього після того, як британський уряд продовжив пільговий період для перевірок на імпорт продовольства до Північної Ірландії.

Європейська комісія, як і раніше, очікує, що до середини цього року в Північній Ірландії будуть створені постійні пости прикордонного контролю у зв'язку з виходом Великої Британії з ЄС.

Як відомо, Британія залишила Європейський Союз 31 січня 2020 року, і 1 лютого 2020 року набула чинності Угода про вихід, а перехідний період тривав до 31 грудня 2020 року.

Торгівельна угода між Лондоном і Брюсселем діє в режимі тимчасового застосування до ратифікації Європарламентом.