В Швеции арестовали подозреваемого в нападении с ножом на семь человек

В Швеции по решению суда оставили под арестом 22-летнего парня, подозреваемого в совершении нападения с ножом в эту среду, 3 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Напомним, нападение произошло в городе Ветланда на юге Швеции. Сначала сообщалось, что от действий злоумышленника пострадали восемь человек, сейчас СМИ пишут о семи раненых. Полиция допускала, что нападающий действовал с террористическими мотивами.

Молодому человеку инкриминируют покушение на убийство. Суд решил, что он может скрыться или повторно совершить преступление, если выбрать более мягкую меру пресечения.

В день событий при задержании парень получил огнестрельное ранение в ногу и после этого был госпитализирован, но 5 марта физически присутствовал в суде.

Корреспонденты сообщают, что во время заседания он разнервничался, начал стучать кулаком по столу и кричать, что ничего не совершал.

В полиции сообщили, что подозреваемый - гражданин Афганистана. Сейчас нападение расследуют как покушение на убийство, но будут оценивать и наличие террористических мотивов.

По сообщениям СМИ, мужчина прибыл в Швецию в 2016 году и ожидает продолжения своего вида на жительство. По неподтвержденной информации, у него некоторое время были проблемы с психическим здоровьем и он уже попадал под внимание полиции за мелкое нарушение, связанное с наркотиками.

Все пострадавшие от нападения - мужчины. Трое из них получили серьезные ранения, угрожающие жизни. По состоянию на четверг их состояние было стабильным.