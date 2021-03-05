Прем’єрка Фінляндії не виключила використання "Спутника V" в країні

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін не стала виключати застосування російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" в своїй країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

За словами глави уряду, всі вакцини, ефективність і безпека яких доведена, можуть бути використані.

Вчора стало відомо, що Росія запропонувала Фінляндії технології по виробництву вакцини "Спутник V".

Питання було піднято в ході телефонної розмови експрезидентки Тар'ї Халонен і голови Ради Федерації Валентини Матвієнко.

Халонен входить в європейську групу ВООЗ по боротьбі з COVID-19.

Марін нагадує, що рішення про придбання тієї чи іншої вакцини не є політичним питанням.

Директор Центру з дослідження та розробки вакцин Міка Рямет сумнівається в доцільності виготовлення російської вакцини в Фінляндії і каже, що це не обов'язково істотно може поліпшити епідеміологічну обстановку.

Раніше стало відомо, що Європейське агентство лікарських засобів (EMA) почало експертизу реєстраційного досьє російської вакцини.

З країн Євросоюзу Угорщина і Словаччина вже схвалили застосування вакцини в індивідуальному порядку, не чекаючи загальноєвропейської реєстрації.