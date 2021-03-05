Прем’єрка Фінляндії не виключила використання "Спутника V" в країні
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін не стала виключати застосування російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" в своїй країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.
За словами глави уряду, всі вакцини, ефективність і безпека яких доведена, можуть бути використані.
Вчора стало відомо, що Росія запропонувала Фінляндії технології по виробництву вакцини "Спутник V".
Питання було піднято в ході телефонної розмови експрезидентки Тар'ї Халонен і голови Ради Федерації Валентини Матвієнко.
Халонен входить в європейську групу ВООЗ по боротьбі з COVID-19.
Марін нагадує, що рішення про придбання тієї чи іншої вакцини не є політичним питанням.
Директор Центру з дослідження та розробки вакцин Міка Рямет сумнівається в доцільності виготовлення російської вакцини в Фінляндії і каже, що це не обов'язково істотно може поліпшити епідеміологічну обстановку.
Раніше стало відомо, що Європейське агентство лікарських засобів (EMA) почало експертизу реєстраційного досьє російської вакцини.
З країн Євросоюзу Угорщина і Словаччина вже схвалили застосування вакцини в індивідуальному порядку, не чекаючи загальноєвропейської реєстрації.