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Франція і Росія у грудні таємно вислали дипломатів одна одної – ЗМІ

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Франція і Росія у грудні таємно вислали дипломатів одна одної – ЗМІ

Субота, 6 березня 2021, 15:28

Париж і Москва у грудні минулого року таємно обмінялися висилкою дипломатів.

Про це повідомило французьке видання Les Echos з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Так, одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.

Після цього Франція вислала його.

Росія вжила заходів у відповідь, в свою чергу виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.

Про висилку дипломатів ніколи не повідомляли публічно.

У російському посольстві в Парижі заявили, що не коментують витоки інформації в ЗМІ.

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