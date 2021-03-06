Франція і Росія у грудні таємно вислали дипломатів одна одної – ЗМІ

Париж і Москва у грудні минулого року таємно обмінялися висилкою дипломатів.

Про це повідомило французьке видання Les Echos з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Так, одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.

Після цього Франція вислала його.

Росія вжила заходів у відповідь, в свою чергу виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.

Про висилку дипломатів ніколи не повідомляли публічно.

У російському посольстві в Парижі заявили, що не коментують витоки інформації в ЗМІ.