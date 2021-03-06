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Франция и Россия в декабре тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ

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Франция и Россия в декабре тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ

Суббота, 6 марта 2021, 15:28

Париж и Москва в декабре прошлого года тайно обменялись высылкой дипломатов.

Об этом сообщил французское издание Les Echos со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

Так, один из чиновников экономической службы российского посольства в Париже поймали на шпионаже.

После этого Франция выслала его.

Россия приняла мер, в свою очередь выслав одного из дипломатов из экономического отдела посольства Франции в Москве.

О высылке дипломатов никогда не сообщали публично.

В российском посольстве в Париже заявили, что не комментируют утечки информации в СМИ.

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