Латвія планує закупити фінські бронетранспортери

Латвія готується до великої закупівлі бронетранспортерів - фактично, це буде перша закупівля нової військової техніки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Йдеться про багатомільйонну угоду. Вибір припав на фінську PATRIA 6x6.

Однак міністерство оборони Латвії вже не один конкурс поспіль тягне з підписанням договору.

Кілька років тому Латвія збиралася закупити нові бронетранспортери з колісною формулою "4 на 4". Найбільше пунктів набрав фінський БТР SISU.

Однак пізніше від цієї ідеї відмовилися, почавши новий проєкт - "6х6".

Очікується, що Латвія отримає кілька сотень машин. Також країна буде виробляти деякі запчастини. На даний момент вже укладені контракти з трьома латвійськими підприємствами.

Яку ціну запропонувала Фінляндія - Латвія тримає в секреті, поки не буде підписано остаточний договір. Угода збираються укласти в середині цього року.