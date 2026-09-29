Парламент Словаччини проголосував за відставку міністра з уряду Фіцо, що може розвалити коаліцію

У вівторок 29 вересня ввечері депутати Національної ради Словаччини усунули з посади віцепрем’єра та міністра охорони навколишнього середовища Томаша Тарабу, що може призвести до розвалу керівної коаліції.

Про це повідомляє TASR, пише "Європейська правда".

Парламент обговорював пропозицію про вотум недовіри Тарабі трохи більше години.

Під час голосування пропозицію підтримали не лише депутати опозиції, а й партія SNS, яка вимагала відставки Тараби ще з весни цього року і через це вступила в конфлікт із прем’єр-міністром Робертом Фіцо.

Згідно зі словацькою конституцією, висловлення недовіри члену уряду парламентом означає, що глава держави звільняє цього міністра.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо кілька місяців намагався приборкати внутрішні суперечки в SNS, яка входить до коаліції. Лідер партії Андрей Данко вимагав відставки міністра охорони довкілля Томаша Тараби, якого спочатку висунула саме його партія.

Тараба натякнув, що після свого відходу з уряду може утворити нову фракцію разом з іншими депутатами, що позбавить уряд Фіцо трипартійної більшості у парламенті, який налічує 150 депутатів.

Фіцо відкликав пропозицію про відставку міністра навколишнього середовища, обґрунтувавши це тим, що "розвиток ситуації, спричинений вимогою SNS та подальшими заявами її представників, створює серйозний ризик для збереження парламентської більшості та належного функціонування уряду".

Тараба неодноразово заявляв, що не збирається йти з посади міністра. Він заявив, що в разі свого відсторонення від посади "відповідним чином відреагує" на дії уряду. Він зазначив, що, покинувши міністерство, знову стане політиком.

Кандидатом від SNS на посаду нового міністра навколишнього середовища є нинішній державний секретар відомства Філіп Куффа.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні ще наприкінці серпня заявив, що якщо й відбудеться зміна на посаді міністра, то це має бути більш якісна кандидатура. На його думку, у Словаччині є люди, які є більш кваліфікованими, ніж Куффа.

Фіцо раніше заявив, що його уряд може втратити свою незначну більшість у парламенті.

Згодом він додав, що через внутрішні суперечки між членами його коаліції дострокові парламентські вибори можуть відбутися вже в січні.

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