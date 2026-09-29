ЗМІ: у Німеччині визначилися з місцем побудови нового порту для ВМС

ВМС Німеччини отримають новий спеціалізований порт у місті Емден, що у Східній Фризії.

Про це стало відомо агентству DPA, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Єдиний на сьогодні військово-морський порт на березі Північного моря розташований у Вільгельмсгафені, а про пошук іншого місця було оголошено у квітні. Серед кандидатів були Емден та Бремергафен.

Міністр оборони Борис Пісторіус відмовився коментувати можливе рішення щодо місця розташування.

За даними dpa, новий військово-морський порт в Емдені матиме причали для семи фрегатів, десяти тральщиків та десяти буксирів. Очікується, що там працюватиме кілька тисяч військовослужбовців та цивільних співробітників.

Наступного понеділка в Емдені очікують міністра оборони Пісторіуса та прем’єр-міністра Нижньої Саксонії Олафа Ліса. Згідно із запрошенням Державної канцелярії в Ганновері, на яке посилається dpa, вони мають намір "роз’яснити наступні кроки щодо можливої нової військово-морської бази". Також очікується участь інспектора ВМС віцеадмірала Вільгельма Тобіаса Абрі та першого заступника мера Емдена Хорста Янке.

Державна канцелярія в Ганновері нещодавно виступила за перетворення Емдена на військово-морську базу. До 1997 року у найбільшому місті Східної Фризії була військово-морська база. Нижня Саксонія є найважливішою федеральною землею для Збройних сил Німеччини, – нещодавно заявив речник міністра-президента Олафа Ліса у відповідь на запит. Відповідно, уряд землі має "великий інтерес до потужної бази в Емдені".

За даними державної компанії з портової інфраструктури Niedersachsen Ports (NPorts), порт Емден має найбільший потенціал невикористаних земельних ділянок серед усіх портів Нижньої Саксонії. Однією з таких територій є так званий "Рюзумер-Наккен" – ділянка для розширення порту на річці Емс на захід від портового міста, що належить землі. Місто Емден, NPorts та земля вже роками розглядають, як цю територію можна використати для подальшого розвитку порту. Досі плани зосереджувалися на цивільному використанні.

Міністерство оборони не оприлюднило жодних подробиць щодо процесу відбору, критеріїв або потенційних місць розташування. Зовсім недавно міністерство згадувало про "нові вимоги до ділянок та нерухомості", що випливають із запланованого розширення збройних сил.

Незважаючи на можливе рішення на користь Емдена, земля Бремен не залишиться з порожніми руками: до 2031 року планується інвестувати близько 1,35 млрд євро в модернізацію порту в Бремергафені та аеропорту Бремена для військового використання. За інформацією Федерального міністерства оборони, відповідний лист про наміри вже підписано. Мета полягає у створенні "центру розгортання", щоб у разі надзвичайної ситуації як німецькі військові, так і солдати НАТО могли бути розгорнуті через Бремен та Бремергафен.

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.

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