Директор Ейфелевої вежі йде у відставку після скандалу з поступкою релігійній групі

Компанія, що управляє знаменитою Ейфелевою вежею в Парижі, оголосила у вівторок, що її генеральний директор Патрік Бранко Руїво піде у відставку через кілька тижнів після того, як рішення відсторонити жінок-співробітниць під час візиту релігійної групи викликало політичний резонанс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Бранко Руїво повідомив співробітникам, що покине Société d’exploitation de la Tour Eiffel до кінця року, пропрацювавши на цій посаді вісім років.

Його відставка стала наслідком внутрішнього розслідування, яке виявило "низку дисфункцій та провалів" у роботі компанії після того, як співробітницям було наказано відійти вбік під час візиту індуїстської релігійної групи.

За словами представників персоналу, 5 вересня співробітницям було наказано відійти вбік, щоб їх не побачила делегація з "Бочасанвасі Акшар Пурушоттам Свамінараян Санстха" – індуїстської конфесії, що має тісні зв’язки з керівною партією прем’єр-міністра Нарендри Моді "Бхаратія Джаната".

Лідерка французьких ультраправих і фаворитка президентських виборів у Франції Марін Ле Пен опинилася під шквалом критики після того, як підтвердила пропозицію заборонити жінкам носити хіджаб у громадських місцях.

Торік в Австрії нижня палата парламенту більшістю голосів ухвалила заборону на носіння хіджабу в школах для дівчат віком до 14 років.