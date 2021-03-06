Латвия планирует закупить финские бронетранспортеры
Латвия готовится к большой закупки бронетранспортеров - фактически, это будет первая закупка новой военной техники.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Речь идет о многомиллионной сделке. Выбор пал на финскую PATRIA 6x6.
Однако министерство обороны Латвии уже не один конкурс подряд тянет с подписанием договора.
Несколько лет назад Латвия собиралась закупить новые бронетранспортеры с колесной формулой "4 на 4". Больше всего пунктов набрал финский БТР SISU.
Однако позже от этой идеи отказались, начав новый проект - "6х6".
Ожидается, что Латвия получит несколько сотен машин. Также страна будет производить некоторые запчасти. На данный момент уже заключены контракты с тремя латвийскими предприятиями.
Какую цену предложила Финляндия - Латвия держит в секрете, пока не будет подписан окончательный договор. Соглашение собираются заключить в середине этого года.