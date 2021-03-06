Латвия планирует закупить финские бронетранспортеры

Латвия готовится к большой закупки бронетранспортеров - фактически, это будет первая закупка новой военной техники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Речь идет о многомиллионной сделке. Выбор пал на финскую PATRIA 6x6.

Однако министерство обороны Латвии уже не один конкурс подряд тянет с подписанием договора.

Несколько лет назад Латвия собиралась закупить новые бронетранспортеры с колесной формулой "4 на 4". Больше всего пунктов набрал финский БТР SISU.

Однако позже от этой идеи отказались, начав новый проект - "6х6".

Ожидается, что Латвия получит несколько сотен машин. Также страна будет производить некоторые запчасти. На данный момент уже заключены контракты с тремя латвийскими предприятиями.

Какую цену предложила Финляндия - Латвия держит в секрете, пока не будет подписан окончательный договор. Соглашение собираются заключить в середине этого года.