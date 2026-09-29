Сибіга засудив російську диверсію в оборонній компанії в Естонії

Глава МЗС Андрій Сибіга рішуче засудив диверсію Росії проти компанії Milrem Robotics у Таллінні та висловив повну солідарність з Естонією.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Міністр заявив, що напад, скоєний за вказівкою російських спецслужб проти європейської оборонної компанії на території ЄС та НАТО, не є випадковою провокацією.

"Москва навмисно випробовує межі терпимості Європи, шукаючи слабкі місця у реакції та намагаючись зробити диверсії на європейській землі частиною "нової норми". Кожен напад, який не тягне за собою достатніх наслідків, спонукає Росію йти ще далі", – зазначив Сибіга.

За його словами, Москва навмисно виносить свою війну за межі України. Вона націлена на країни, галузі та інфраструктуру, що є основою європейської безпеки та оборони України.

"Відповідь має бути системною – від викриття російських операцій, ліквідації їхніх мереж та застосування санкцій до відповідальних осіб до усунення прогалин, що підтримують російську військову машину, та посилення підтримки України", – заявив міністр.

Щоб протидіяти подальшим російським атакам на Європу, стверджує Сибіга, вкрай важливо оперативно запровадити загальноєвропейські заборони на в’їзд для учасників російської агресії проти України та максимально посилити візову політику ЄС щодо всіх російських громадян.

Нагадаємо, поліція безпеки Естонії встановила, що підпал будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics в Таллінні, який стався в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим російськими спецслужбами.

Після встановлення причетності російських спецслужб до підпалу Milrem Robotics в Таллінні Естонія викличе тимчасового повіреного у справах Росії.