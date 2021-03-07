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Папа Римський приїхав в Мосул, колишню "столицю" ІДІЛ в Іраці

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Папа Римський приїхав в Мосул, колишню "столицю" ІДІЛ в Іраці

Неділя, 7 березня 2021, 10:31

Папа Римський Франциск у неділю 7 березня на третій день свого історичного візиту до Іраку прибув до міста Мосул, колишньої "столиці" терористичної "Ісламської держави" в Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

84-річний папа пройшов повз руїни будинків і церков на площу, яка колись була жвавим центром старого міста. Мосул був окупований "Ісламською державою" з 2014 по 2017 рік.

У старому місті Мосула розташовані стародавні церкви і мечеті, які були зруйновані в 2017 році під час кровопролитних боїв іракських військ і міжнародної військової коаліції з "Ісламською державою".

Корупція і чвари серед іракських політиків як і раніше уповільнюють зусилля з відновлення Мосула, і велика частина міста залишається в руїнах.

Папа, вражений руїнами навколо нього, помолився за всіх загиблих в Мосулі.

"Як жорстоко, що ця країна, колиска цивілізації, зазнала настільки варварському удару, коли стародавні культові споруди були зруйновані, а багато тисяч людей - мусульмани, християни, єзиди і інші - були насильно переміщені або вбиті", - сказав він.

Він прочитав молитву, в якій повторював одну з головних тем своєї подорожі до Іраку: завжди неправильно ненавидіти, вбивати або вести війну в ім'я Бога.

Близько 10 000 співробітників іракських сил безпеки задіяні для захисту Папи Римського під час його візиту до Іраку, першого папського візиту до цієї країни.

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