Папа Римський приїхав в Мосул, колишню "столицю" ІДІЛ в Іраці

Папа Римський Франциск у неділю 7 березня на третій день свого історичного візиту до Іраку прибув до міста Мосул, колишньої "столиці" терористичної "Ісламської держави" в Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

84-річний папа пройшов повз руїни будинків і церков на площу, яка колись була жвавим центром старого міста. Мосул був окупований "Ісламською державою" з 2014 по 2017 рік.

Pope Francis prays for "victims of war" outside a centuries-old church in Iraq's Mosul, where the Islamic State group ravaged one of the world's oldest Christian communities until the jihadists' defeat three years ago https://t.co/MTXiFZBPfy pic.twitter.com/WbmSnPdR7k — AFP News Agency (@AFP) March 7, 2021

У старому місті Мосула розташовані стародавні церкви і мечеті, які були зруйновані в 2017 році під час кровопролитних боїв іракських військ і міжнародної військової коаліції з "Ісламською державою".

Корупція і чвари серед іракських політиків як і раніше уповільнюють зусилля з відновлення Мосула, і велика частина міста залишається в руїнах.

Папа, вражений руїнами навколо нього, помолився за всіх загиблих в Мосулі.

"Як жорстоко, що ця країна, колиска цивілізації, зазнала настільки варварському удару, коли стародавні культові споруди були зруйновані, а багато тисяч людей - мусульмани, християни, єзиди і інші - були насильно переміщені або вбиті", - сказав він.

Він прочитав молитву, в якій повторював одну з головних тем своєї подорожі до Іраку: завжди неправильно ненавидіти, вбивати або вести війну в ім'я Бога.

Близько 10 000 співробітників іракських сил безпеки задіяні для захисту Папи Римського під час його візиту до Іраку, першого папського візиту до цієї країни.