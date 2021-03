Папа Римський приїхав в Мосул, колишню "столицю" ІДІЛ в Іраці

Папа Римський Франциск у неділю 7 березня на третій день свого історичного візиту до Іраку прибув до міста Мосул, колишньої "столиці" терористичної "Ісламської держави" в Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

84-річний папа пройшов повз руїни будинків і церков на площу, яка колись була жвавим центром старого міста. Мосул був окупований "Ісламською державою" з 2014 по 2017 рік.

Pope Francis prays for "victims of war" outside a centuries-old church in Iraq's Mosul, where the Islamic State group ravaged one of the world's oldest Christian communities until the jihadists' defeat three years ago https://t.co/MTXiFZBPfy pic.twitter.com/WbmSnPdR7k