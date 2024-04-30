У Тбілісі поліція застосувала перцевий газ на протесті проти закону про "іноагентів"

Грузинські правоохоронці 30 квітня розпилили перцевий балончик проти щонайменше десяти людей, які брали участь в акції протесту проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" у Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Спецпризначенці застосували перцевий спрей з боку вулиці Читадзе, аби відтіснити протестувальників від входу до будівлі парламенту Грузії й дозволити виїхати представникам партії влади "Грузинська мрія".

Це сталось після того, як Міністерство внутрішніх справ Грузії попередило про недопустимість блокування входів до парламенту й закликало учасників протесту "не порушувати закон" і "підкорятися вказівкам працівників правоохоронних органів".

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Tear gas and pepper spray have been used against peaceful protesters in Tbilisi mostly without prior warning, thousands are still at the parliament building protesting the Russian law and the government that brutalizes its own people in Russian style. pic.twitter.com/eNGnUM4hIU – Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) April 30, 2024

За інформацією SOVA.news, від перцевого спрею постраждала депутатка від опозиційної партії "Національний рух" Ана Цитлідзе. Організатори також говорять про близько 10 затриманих учасників протесту.

На вулиці Читадзе раніше сталися сутички між активістами і поліцейськими: співробітники МВС Грузії із застосуванням сили звільнили територію біля бокового входу до парламенту, де політики та активісти проводили сидячу акцію.

Tbilisi now, large numbers of riot police weaponized against peaceful protesters using pepper spray, tear gas; water cannons are mobilized; civilians including minors and women have been brutally beaten by riot police. Allegedly 10 are arrested; we don’t know how many are beaten. pic.twitter.com/5OaVyUMbBZ – Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) April 30, 2024

Тим часом частина протестувальників прийшла маршем до будівлі адміністрації уряду Грузії та перекрила вулицю Інгороква. Біля входу в адміністрацію – поліцейське оточення, а на подвір'ї мобілізовано сили спеціального призначення.

Нагадаємо, що юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні 29 квітня. Його обговорення на пленарній сесії парламенту Грузії може тривати ще кілька днів.

Раніше в ЄС вкотре попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.

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