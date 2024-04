У Тбілісі поліція застосувала перцевий газ на протесті проти закону про "іноагентів"

Грузинські правоохоронці 30 квітня розпилили перцевий балончик проти щонайменше десяти людей, які брали участь в акції протесту проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" у Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Спецпризначенці застосували перцевий спрей з боку вулиці Читадзе, аби відтіснити протестувальників від входу до будівлі парламенту Грузії й дозволити виїхати представникам партії влади "Грузинська мрія".

Це сталось після того, як Міністерство внутрішніх справ Грузії попередило про недопустимість блокування входів до парламенту й закликало учасників протесту "не порушувати закон" і "підкорятися вказівкам працівників правоохоронних органів".

Tear gas and pepper spray have been used against peaceful protesters in Tbilisi mostly without prior warning, thousands are still at the parliament building protesting the Russian law and the government that brutalizes its own people in Russian style. pic.twitter.com/eNGnUM4hIU