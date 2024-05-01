У США поблизу бази ВПС розбився винищувач F-16

У США поблизу військово-повітряної бази Голломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Речниця бази Деніз Оттавіано повідомила, що пілот, який був єдиною людиною на борту, зумів успішно катапультуватися та був доставлений каретою швидкої допомоги в лікарню для надання медичної допомоги.

Представники бази заявили, що винищувач впав поблизу Національного парку Вайт-Сендс незадовго до полудня. Розпочато розслідування з метою встановлення причин катастрофи.

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Влада попередила людей, які не пов'язані з надзвичайними ситуаціями, уникати місця катастрофи, щоб запобігти можливому впливу небезпечних хімічних речовин на борту літака, що впав.

У січні в США при спробі приземлитися на авіабазі "Еллсворт" розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer.

Інцидент стався за поганих погодних умов – мінусової температури і густого туману, що обмежував видимість, повідомила американська преса.

Нагадаємо, у листопаді американський військовий літак V-22 Osprey з вісьмома членами екіпажу на борту впав у море поблизу берегів Японії.

А у вересні американський пілот катапультувався з сучасного винищувача F-35, після чого літак на якийсь час безслідно зник. Винищувач продовжував летіти 100 кілометрів, поки не впав у сільській місцевості.