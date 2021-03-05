Папа Римський прибув з історичним візитом в Ірак

Папа Римський Франциск прибув до Іраку з першим в історії папським візитом до цієї країни, який також є першою міжнародною поїздкою понтифіка з початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Літак Alitalia, на борту якого перебував Папа зі своїм супроводом, працівниками служби безпеки та близько 75 журналістами, приземлився в міжнародному аеропорту Багдада незадовго до 14:00 за місцевим часом.

Читайте також Папа Римський у різдвяному посланні побажав Україні миру і згадав про вакцини

Ірак направив тисячі додаткових співробітників служби безпеки для захисту 84-річного Папи під час візиту, що відбувається після серії ракетних атак і вибухів, скоєних терористами-смертниками.

У середу 10 ракет впали на авіабазу, на якій розміщені сили США, міжнародної коаліції та Іраку. Через кілька годин після атаки Папа Франциск підтвердив, що не скасує свій візит.

Папа сказав, що іракських християн не можна "підвести вдруге" після того, як Папа Іван Павло II скасував плани поїздки в 1999 році.

Поїздка до Іраку - перша поїздка Папи за межі Італії з листопада 2019 року.

Читайте також Папа Римський відмовив Помпео в аудієнції, Ватикан незадоволений критикою США

"Це знакова поїздка, і це обов'язок перед країною, яка зазнавала мучеництва протягом багатьох років", - прокоментував Папа Франциск.

У насиченому турне Франциск відвідає чотири міста, включаючи райони, недоступні для більшості іноземних високопоставлених священнослужителів.

Він відслужить месу в багдадській церкві, зустрінеться з провідним іракським мусульманським священнослужителем-шиїтом в південному місті Наджаф і відправиться на північ в Мосул, колишній бастіон терористичного угруповання "Ісламська держава".

Франциск зустрінеться з духовенством Багдадської церкви, де ісламістські бойовики вбили понад 50 віруючих в 2010 році.

Понтифік також відвідає Ур, місце народження пророка Авраама, якого поважають християни, мусульмани і євреї, і зустрінеться з шанованим високопоставленим мусульманським священнослужителем Іраку, 90-річним аятолою Алі ас-Сістані.

Читайте також Папа Римський вперше з початку епідемії звернувся до вірян з вікна Апостольського палацу

Папа також відслужить месу на стадіоні в Ербілі на півночі країни.

За останні два десятиліття чисельність християн в Іраку, однієї з найстаріших християнських громад світу, різко впала з 1,4 мільйона до приблизно 250 тисяч, що становить менше 1% населення.

Багато християн втікали за кордон, щоб уникнути насильства, що охопило країну після вторгнення на чолі з США в 2003 році, в результаті якого був повалений Саддам Хусейн.

Десятки тисяч були також змушені втекти, коли бойовики Ісламської держави вторглися до північного Іраку в 2014 році, зруйнувавши історичні церкви та вимагаючи у християн змінити віру.