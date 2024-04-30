F-16 вже влітку, Рада Європи готує трибунал для Путіна, Трамп обіцяє підтримку: новини дня

Росія завдяки Китаю вийшла на рекордно швидке виробництво озброєння. Крім того, напряму їй озброєнням допомагають Північна Корея та Іран. Представники ООН визнали, що удар по Харкову 2 січня здійснили саме північнокорейською балістичною ракетою.

Більш того, Китай нібито допомагає транспортувати озброєння завдяки наданню своєї портової інфраструктури. Сполучені Штати обіцяють вжити заходів проти Китаю, якщо підтвердять сприяння передачі озброєння.

Тим часом, президент Франції прагне поглибити свій особистий зв’язок із лідером Китаю, у тому числі, щоб вплинути на Путіна.

У вівторок також з’явилися нові деталі щодо допомоги України, а також надходило багато новин про вплив Росії.

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Про все важливе і цікаве за вівторок, 30 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Попередження для Китаю

Росія вийшла на рекордно швидке у своїй історії виробництво озброєння, попереджає держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, минулого року РФ виробляла боєприпаси, ракети, танки і бронетехніку "швидше, ніж будь-коли в сучасній історії, в тому числі під час холодної війни, як Радянський Союз".

"Як їй вдалося це зробити? Тому що вона отримує значні обсяги виробництва верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю", – розповів Блінкен.

Таким чином він попередив Європу про те, що якщо Україна впаде, то потім вона буде мати справу з озброєною за допомогою Китаю Росією.

Держсекретар США зазначив, що 70% верстатів і 90% мікроелектроніки надходять до Росії з Китаю.

Але Блінкен при цьому підкреслив, що Китай безпосередньо не постачав РФ зброю, ракети та боєприпаси, як це зробили Іран та КНДР.

До речі, в ООН підтвердили, що під час удару по Харкову 2 січня 2024 року Росія використала північнокорейську балістичну ракету Hwasong-11.

Таким чином, РФ порушила санкції Ради безпеки ООН, яка наклала санкції на Північну Корею у 2006 році через випробування ядерної зброї та балістичних ракет.

У березні Росія наклала вето в Раді безпеки на щорічне продовження мандата спостерігачів ООН за санкціями, який діяв протягом останніх 15 років. Мандат нинішньої групи експертів закінчується сьогодні, 30 квітня.

Раніше повідомлялося, що російський корабель, який перевозив північнокорейську зброю, використовував китайський порт.

Сполучені Штати обіцяють вжити заходів проти Китаю, якщо підтвердить сприяння нею передачі озброєння від Північної Кореї до Росії.

А глава Єврокомісії натякнула на заборону TikTok у ЄС.

Спроби впливу на Росію

Тим часом, президент Франції Емманюель Макрон, як пише агентство Bloomberg, прагне поглибити свій особистий зв’язок із лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Китайський лідер Сі Цзіньпін вперше за п'ять років їде до Європейського Союзу з повідомленням про те, що Пекін пропонує набагато більше економічних можливостей для ЄС, ніж США готові прийняти.

Він розпочне свою п'ятиденну поїздку до Франції, Сербії та Угорщини 5 травня. Ці країни прагнуть отримати інвестиції з Китаю, незважаючи на низку розслідувань ЄС щодо промислової політики Пекіна та попереджень офіційних осіб у Вашингтоні щодо ризиків.

Макрон хоче, аби китайський лідер закликав Путіна припинити війну Росії проти України, розповіли джерела, знайомі із планами французького президента.

В Сполучених Штатах заявляють, що підтримають мирний процес, якщо з боку Росії буде висловлене "щире бажання" до нього.

"Подивіться, щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там, і я вірю, що українці будуть там", – зауважив держсекретар США Ентоні Блінкен.

На цей момент, за словами Блінкена, Путін повірив, що час на його боці, тому дуже критичним стало схвалення 61 млрд доларів допомоги США Україні.

Як він додав, партнери України зараз виконують низку речей, які "є демонстрацією того, що ми за те, щоб Україна була сильною в довгостроковій перспективі та міцно стояла на ногах у військовому, економічному та демократичному планах".

"Я сподіваюся, Путін зрозуміє меседж і продемонструє готовність до щирих переговорів відповідно до основних принципів, які є основою міжнародної спільноти та Статуту ООН: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути резолюція", – сказав американський посадовець.

Тим часом, у Раді Європи вирішили почати підготовку до створення спецтрибуналу з Україною.

Щодо допомоги Україні

Поки між Сполученими Штатами і Україною тривають переговори щодо двосторонньої безпекової угоди, ЗСУ вже отримують зброю з нового пакета допомоги США, повідомили в Білому домі.

Минулого тижня Сполучені Штати оголосили про пакет військової допомоги вартістю 1 мільярд доларів в рамках нового закону Конгресу про підтримку України загальною вартістю 61 млрд доларів.

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

За інформацією ЗМІ, у США сподіваються, що рішення про ATACMS для України, підштовхне Німеччину до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.

Тим часом, у Німеччині побільшало прибічників передачі Україні Taurus. Але більшість все одно проти.

Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що політику Шольца підтримує більшість німців і розкритикував тих політиків і експертів, які виступають за постачання Taurus Україні: "Військові експерти, експерти з калібрів роблять це... із захватом і зростаючими амбіціями".

Речення про "експертів з калібрів" викликало критику.

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах цього року намагатиметься допомогти Україні, "але Європа також має не відставати й робити свою роботу".

Посол Данії оптимістично налаштований щодо прибуття F-16 в Україну влітку, а парламент Ісландії схвалив довгострокову політику підтримки України.

Латвія аносувала нову партію військової допомоги Україні з ППО та дронами, а Литва планує до кінця року побудувати в Україні шість шкіл-бомбосховищ.

Норвегія виділить додаткові 600 млн доларів на підтримку України. Основну частину коштів направлять на засоби для посилення української протиповітряної оборони.

Російський вплив

У Грузії триває розгляд законопроєкту про "іноагентів", схвалення якого може надовго закрити для Грузії двері до ЄС.

І в Євросоюзі, і в США вже попередили Тбілісі, що ухвалення цього закону лише віддалить Грузію від Заходу.

Американські конгресмени Джеррі Конноллі і Остін Скотт заявили, що грузинський законопроєкт про "іноагентів" подібний до "путінського антидемократичного інструменту".

Про те, як влада Грузії провокує остаточний розрив з Заходом і чи зможе суспільство її зупинити, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Ілюзія євроінтеграції: чи вдасться грузинській владі розвернути зовнішній курс країни.

Грузія – не єдина країна, на яку здійснює свій вплив Росія. Серед мішеней кремлівського режиму – і країни Євросоюзу.

Єврокомісія почала розслідування щодо Meta через недостатню боротьбу з дезінформацією РФ, а у Франції кажуть, що майже всі держави ЄС є мішенню російської пропаганди.

За даними ЗМІ, Британія попередила про гібридні атаки РФ у Молдові перед виборами.

Росія має значний вплив і на Сербію. Там представили склад нового уряду – до влади повертається найбільш проросійський міністр Александар Вулін.

Раніше Вулін був міністром оборони та внутрішніх справ країни. У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "русскім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У країнах Балтії працюють проросійські блогери. Нещодавно у Латвії арештували блогера за підтримку військової агресії РФ.

Щодо прав людини, послуги за кордоном

Рада Європи пояснила останній відступ України від зобов'язань щодо прав людини.

У повідомленні Ради Європи нагадують, що Україна ще у 2022 році повідомила про відступи від кількох статей Європейської конвенції з прав людини через російську повномасштабну агресію та воєнний стан.

"Україна регулярно інформує Раду Європи про ці відступи. Станом на 4 квітня 2024 року – всупереч повідомленням деяких ЗМІ, що ґрунтуються на неправдивій інформації – обсяг відступів був значно скорочений", – йдеться в роз'ясненні РЄ, як про це і повідомляла "ЄвроПравда".

Серед іншого, Україна повідомила РЄ, що відступи не поширюватимуться на статті щодо примусової праці; свободи думки, совісті та релігії; права на ефективний засіб правового захисту; заборону дискримінації; та обмеження на політичну діяльність іноземців.

Мін'юст раніше підтвердив, що ще на початку березня 2022 року скористався своїм правом щодо тимчасового відступу від зобов’язань за надзвичайних умов, після початку повномасштабного вторгнення РФ.

А ще в уряді України дали роз'яснення з приводу примусового повернення українців з ЄС.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

23 квітня міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.

В уряді кажуть, що доступ до консульських послуг отримають згодом тільки чоловіки з дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК.

"Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства", – роз’яснили у Міністерстві закордонних справ України.

В Естонії заявили, що не будуть висилати українських чоловіків з протермінованими паспортами.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що вони точно не будуть захищати ухилянтів.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що б були рішення "на європейському рівні" щодо дозволів на проживання українських чоловіків.

А поки уряд Польщі схвалив зміни до правил допомоги українським біженцям. Вони передбачають більшу прозорість у виплаті фінансової допомоги, а також зміни до умов проживання.

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