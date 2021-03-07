Папа Римский приехал в Мосул, бывшую "столицу" ИГИЛ в Ираке

Папа Римский Франциск в воскресенье 7 марта на третий день своего исторического визита в Ирак прибыл в город Мосул, бывшую "столицу" террористического "Исламского государства" в Ираке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

84-летний папа прошел мимо развалин домов и церквей на площадь, которая когда-то была оживленным центром старого города. Мосул был оккупирован "Исламским государством" с 2014 по 2017 год.

Pope Francis prays for "victims of war" outside a centuries-old church in Iraq's Mosul, where the Islamic State group ravaged one of the world's oldest Christian communities until the jihadists' defeat three years ago https://t.co/MTXiFZBPfy pic.twitter.com/WbmSnPdR7k — AFP News Agency (@AFP) March 7, 2021

В старом городе Мосула расположены древние церкви и мечети, которые были разрушены в 2017 году во время кровопролитных боев иракских войск и международной военной коалиции с "Исламским государством".

Коррупция и распри среди иракских политиков по-прежнему замедляют усилия по восстановлению Мосула, и большая часть города остается в руинах.

Папа, впечатлен руинами вокруг него, помолился за всех погибших в Мосуле.

"Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, потерпела столь варварский удар, когда древние культовые сооружения были разрушены, а многие тысячи людей - мусульмане, христиане, езиды и другие - были насильственно перемещены или убиты", - сказал он.

Он прочитал молитву, в которой повторял одну из главных тем своего путешествия в Ираке: всегда неправильно ненавидеть, убивать или вести войну во имя Бога.

Около 10 000 сотрудников иракских сил безопасности задействованы для защиты Папы Римского во время его визита в Ирак, первого папского визита в эту страну.