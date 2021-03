Папа Римский приехал в Мосул, бывшую "столицу" ИГИЛ в Ираке

Папа Римский Франциск в воскресенье 7 марта на третий день своего исторического визита в Ирак прибыл в город Мосул, бывшую "столицу" террористического "Исламского государства" в Ираке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

84-летний папа прошел мимо развалин домов и церквей на площадь, которая когда-то была оживленным центром старого города. Мосул был оккупирован "Исламским государством" с 2014 по 2017 год.

Pope Francis prays for "victims of war" outside a centuries-old church in Iraq's Mosul, where the Islamic State group ravaged one of the world's oldest Christian communities until the jihadists' defeat three years ago https://t.co/MTXiFZBPfy pic.twitter.com/WbmSnPdR7k