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У Франції звільнили з армії двох солдатів, засуджених за гомофобний напад

Новини — Вівторок, 30 квітня 2024, 23:10 — Олег Павлюк

Двох військовослужбовців 152-го піхотного полку в місті Кольмар на сході Франції звільнили з армії після того, як їх засудили через напад на гомофобному ґрунті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Командування східного військового округу Франції 30 квітня підтвердило, що військових віком 19 і 21 років були звільнені зі служби.

Там зазначили, що чоловіки вступили до французького війська на початку року і "все ще перебували на випробувальному терміні", який триває шість місяців.

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Гомофобний напад, "очевидно, повністю суперечить цінностям" і статусу солдата, додали в командуванні, підкресливши, що позбавлення права служити в армії є найсуворішим покаранням, яке вони можуть накласти.

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Інцидент стався наприкінці минулого тижня в центрі Страсбурга. Двоє солдатів, які перебували у відпустці, поверталися з п'яної вечірки й побили свою жертву – 28-річного чоловіка, причому один із них вигукнув гомофобну лайку.

Потерпілий отримав травми голови, проколоту барабанну перетинку і вибиті зуби та був визнаний лікарями непрацездатним на 10 днів.

Суд засудив уже колишніх військовослужбовців до двох років ув'язнення з випробувальним терміном в один рік, заборонив контактувати з потерпілим і з'являтися в Страсбурзі протягом трьох років, а також володіти зброєю – протягом п'яти років. Вони також повинні будуть виплатити 1800 євро асоціації SOS Homophobie.

Нагадаємо, в лютому відсторонили від виконання службових обов'язків майже на рік енерала італійської армії Роберто Ванначчі, якому оголосили догану за публікацію книги, що принижує ЛГБТ, мігрантів та феміністок.

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Франція
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