У США вакцинованим людям дозволили зустрічатися без масок

Центри США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) оголосили, що повністю вакциновані американці можуть повернутися до певного нормального життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Ті, хто отримав необхідні уколи, можуть відвідувати інших вакцинованих людей і деяких невакцинованих людей відповідно до нових керівних принципів.

За даними CDC, люди вважаються захищеними через два тижні після прийому останньої дози вакцини. До теперішнього часу повністю вакциновано понад 30 мільйонів американців.

У рекомендаціях йдеться, що повністю вакциновані американці можуть:

- зустрічатися в приміщенні з іншими повністю вакцинованими людьми без масок і соціального дистанціювання;

- зустрічатися в приміщенні з нещепленими людьми з однієї сім'ї, якщо вони мають низький ризик серйозного захворювання;

- пропустити тестування або карантин при контакті з інфікованим Covid-19, якщо не з'являться симптоми.

Водночас, навіть вакцинованим людям рекомендується уникати другорядних поїздок і великих скупчень людей, продовжувати носити маски та дотримуватися соціального дистанціювання на публіці.

CDC заявив, що все ще існує ризик зараження вакцинованих людей нещепленими, оскільки дані про це залишаються мізерними. У нових рекомендаціях, зокрема, міститься заклик до носіння масок і дистанціювання від нещеплених осіб, які можуть мати підвищений ризик розвитку серйозних ускладнень, пов'язаних з Covid.