В США вакцинированным людям разрешили встречаться без масок

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили, что полностью вакцинированные американцы могут вернуться к некоторому чувству нормальной жизни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Те, кто получил необходимые уколы, могут посещать других вакцинированных людей и некоторых невакцинированных людей в соответствии с новыми руководящими принципами.

По данным CDC, люди считаются защищенными через две недели после приема последней дозы вакцины. К настоящему времени полностью вакцинировано более 30 миллионов американцев.

В рекомендациях говорится, что полностью вакцинированные американцы могут:

- встречаться в помещении с другими полностью вакцинированными людьми без масок и социального дистанцирования;

- встречаться в помещении с непривитыми людьми из одной семьи, если они имеют низкий риск серьезного заболевания;

- пропустить тестирование или карантин при контакте с инфицированным Covid-19, если не появятся симптомы.

В то же время, даже вакцинированным людям рекомендуется избегать второстепенных поездок и больших скоплений людей, продолжать носить маски и соблюдать социальное дистанцирование на публике.

CDC заявил, что все еще существует риск заражения вакцинированных людей непривитыми, поскольку данные об этом остаются скудными. В новых рекомендациях, в частности, содержится призыв к ношению масок и дистанцированию от непривитых лиц, которые могут подвергаться повышенному риску серьезных осложнений, связанных с Covid.