У Британії китайський телеканал, в якого раніше забрали ліцензію, оштрафували на 225 тисяч фунтів

Британський регулятор Ofcom оштрафував китайський державний телеканал China Global Television Network на 225 тисяч фунтів стерлінгів за порушення правил щодо чесності, дотримання приватності та належної неупередженості - за кілька тижнів після того, як позбавив його ліцензії на мовлення у Британії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times.

Ofcom заявив про штраф для компанії Star China Media Limited, яка володіла ліцензією CGTN, за "серйозні порушення".

Регулятор підтримав дві скарги проти телеканалу щодо сюжетів, які вийшли у 2016-2019 роках. Скарги надійшли від колишнього співробітника британського консульства у Гонконгу та дочки видавця-громадянина Швеції, якого ув’язнили за звинуваченнями у шпигунстві. "Ми встановили, що ці особи зазнали несправедливого поводження і їхня приватність була необґрунтовано порушена", - заявив регулятор, зазначивши, що у них не отримали згоди на інтерв’ю.

Також зазначають, що у програмах оминули увагою факти, які ставили під сумнів нібито зізнання обвинувачуваних.

Регулятор не виключає і подальших санкцій.

Перед цим телеканал визнали винним у порушеннях за розповсюдження вимушених зізнань британця Пітера Хамфрі, а також формат висвітлення протестів у Гонконгу, про які розповідали тільки з точки зору офіційного Пекіну.

На початку лютого у CGTN відібрали британську ліцензію - на підставі того, що його редакційна політика контролюється не формальним власником ліцензії, а Комуністичною партією Китаю. У відповідь Китай заборонив трансляцію ВВС.

Після втрати ліцензії у Британії телеканал юридично перемістився до Франції. З огляду на умови давнього договору між країнами-членами Ради Європи, за яким мережа у межах юрисдикції однієї з країн-членів може мовити у всіх, не виключено, що скоро телеканал стане знову доступним у Британії.

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