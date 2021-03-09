В Британии китайский телеканал, у которого ранее отняли лицензию, оштрафовали на 225 000 фунтов

Британский регулятор Ofcom оштрафовал китайский государственный телеканал China Global Television Network на 225 000 фунтов стерлингов за нарушение правил честности, соблюдения конфиденциальности и надлежащей беспристрастности - через несколько недель после того, как лишил его лицензии на вещание в Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times.

Ofcom заявил о штрафе компании Star China Media Limited, которая владела лицензией CGTN, за "серьезные нарушения".

Регулятор поддержал две жалобы против телеканала за сюжеты, вышедшие в 2016-2019 годах. Жалобы поступили от бывшего сотрудника британского консульства в Гонконге и дочери издателя-гражданина Швеции, которого посадили по обвинению в шпионаже. "Мы установили, что эти лица испытали несправедливое обращение, и их приватность была необоснованно нарушена", - заявил регулятор, отметив, что у них не получили согласия на интервью.

Также отмечают, что в программах обошли вниманием факты, которые ставили под сомнение якобы признание обвиняемых.

Регулятор не исключает и последующих санкций.

Перед этим телеканал признали виновным в нарушениях за распространение вынужденных признаний британца Питера Хамфри, а также формат освещения протестов в Гонконге, о которых рассказывали только с точки зрения официального Пекина.

В начале февраля у CGTN отобрали британскую лицензию - на основании того, что его редакционная политика контролируется не формальным владельцем лицензии, а Коммунистической партией Китая. В ответ Китай запретил трансляцию ВВС.

После потери лицензии в Великобритании телеканал юридически переместился во Францию. Учитывая условия давнего договора между странами-членами Совета Европы, по которому сеть в пределах юрисдикции одной из стран-членов может вещать у всех, не исключено, что скоро телеканал станет снова доступен в Великобритании.

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