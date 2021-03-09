В Италии заявили, что намерены производить "Спутник V" и без одобрения ЕС

В Италии заявили, что намерены производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не даст одобрение на использование препарата в ЕС.

Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани, пишет "Европейская правда".

Трани ответил на вопрос, возможно ли производство вакцины без сертификации препарата со стороны EMA.

"Конечно, да. Здесь важно понимать, что сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин, это два разных процесса. Я думаю, что если не будет разрешения (в ЕС), то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна", - сказал он.

Как сообщалось, Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V".

Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который обладает патентом на "Спутник V", и компания Adienne Pharma & Biotech.

Итало-российская торговая палата заявила, что как только российскую вакцину утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам, ее начнут распространять по всей Италии.

Читайте также: "Спутник" по-итальянски: как российскую вакцину готовят к производству в ЕС.