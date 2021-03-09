У Польщі тіла 5 загиблих у ДТП готують транспортувати в Україну

Тіла п’ятьох загиблих у ДТП українського автобуса на півдні Польщі готують до відправки в Україну.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк, пише "Європейська правда".

За його словами, транспортування тіл трьох жінок та двох чоловіків віком від 29-ти до 61-го року може розпочатися у середу.

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"Оформляються усі документи на транспортування тіл в Україну. Перевезення може розпочатися у середу",- повідомив Павлюк.

Дипломат поінформував, що померлими є жінки 1960, 1967 та 1988 року народження, а також чоловіки 1968 та 1992 року народження. Вони були жителями Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Український дипломат також повідомив, що в лікарнях Підкарпатського воєводства продовжують перебувати 24 пасажири українського автобуса, двоє з яких – у тяжкому стані.

Генкосул підтвердив, що у одній з лікарень висловили небажання лікувати двох постраждалих у ДТП через відсутність у них медичної страховки. За його втручанням проблему вдалося вирішити і людям надали допомогу.

Нагадаємо, аварія з українським автобусом, який виконував рейс Познань-Херсон, сталася у Польщі в ніч на 6 березня на автостраді А4.

57 людей подорожували автобусом, у тому числі двоє водіїв. Загинули 5 людей, 26 пасажирів були госпіталізовані.