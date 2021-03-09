В Польше тела 5 погибших в ДТП готовят транспортировать в Украину

Тела пятерых погибших в ДТП с украинским автобусом на юге Польши готовят к отправке в Украину.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, пишет "Европейская правда".

По его словам, транспортировка тел трех женщин и двух мужчин в возрасте от 29-ти до 61-го года может начаться в среду.

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"Оформляются все документы на транспортировку тел в Украину. Перевозка может начаться в среду", - сообщил Павлюк.

Дипломат сообщил, что умершими являются женщины 1960, 1967 и 1988 года рождения, а также мужчины 1968 и 1992 года рождения. Они были жителями Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Украинский дипломат также сообщил, что в больницах Подкарпатского воеводства продолжают находиться 24 пассажира украинского автобуса, двое из которых - в тяжелом состоянии.

Генкосул подтвердил, что в одной из больниц выразили нежелание лечить двух пострадавших в ДТП из-за отсутствия у них медицинской страховки. С его вмешательством проблему удалось решить и людям оказали помощь.

Напомним, авария с украинским автобусом, который выполнял рейс Познань-Херсон, произошла в Польше в ночь на 6 марта на автостраде А4.

57 человек путешествовали автобусом, в том числе двое водителей. Погибли 5 человек, 26 пассажиров были госпитализированы.