"Це ганьба": Санду розповіла про випадки вакцинації поза чергою у Молдові

У Молдові вакцину Pfizer-BioNTech, надану країні через платформу COVAX, поза чергою отримали близко 700 осіб.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це президентка Молдови Мая Санду сказала в ефірі на каналі Jurnal TV.

Вона сказала, що розчарована тим, як просувається вакцинація і тим, як розподілялася вакцина Pfizer-BioNTech.

"Я розпорядилася, щоб ця вакцина потрапила у будинки для літніх людей, а також виділялася для людей старшого віку. Але 688 осіб, які отримали першу дозу - це чиїсь родичі, ще 139 - різні працівники держструктур", - розповіла Санду.

За її словами, у багатьох лікарнях щеплення поза чергою зробили родичам лікарів, також депутатам та іншим чиновникам.

"Це ганьба, яка відбиває будь-яке бажання отримувати іншу гуманітарну допомогу, переконувати виробників, що ми заслуговуємо отримати вакцину", - наголосила президентка.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про вакцинацію поза чергою у деяких районах місцевих посадоців та інших людей, які ще не мали на це права. За незаконний доступ до вакцини Pfizer нібито пропонували по €200-300.

Молдова отримала 24 570 доз вакцини Pfizer через платформу COVAX. До кінця червня в країну має надійти ще 100 620 доз.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech-Pfizer.

На 1 квітня в країні щепилися близько 40 тисяч осіб. На нинішньому етапі вакцинують медиків, персонал і мешканців будинків для літніх людей, людей віком від 60 років та інші групи ризику з хронічними хворобами.